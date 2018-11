Der Unimog avanciert zum Youtube-Star

Gaggenau



Fünf Millionen und noch kein Ende Gaggenau (tom) - Fünf Millionen Nutzfahrzeug-Getriebe aus dem Standort Gaggenau: Dies war Anlass für eine Feierstunde im Werkteil Rastatt. Dort werden diese Einheiten gefertigt. Betriebsratsvorsitzender Michael Brecht mahnte dabei weitere Investitionen in den Standort an (Foto: Morlock). » Weitersagen (tom) - Fünf Millionen Nutzfahrzeug-Getriebe aus dem Standort Gaggenau: Dies war Anlass für eine Feierstunde im Werkteil Rastatt. Dort werden diese Einheiten gefertigt. Betriebsratsvorsitzender Michael Brecht mahnte dabei weitere Investitionen in den Standort an (Foto: Morlock). » - Mehr