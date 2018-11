L 76 b: Sanierung verzögert sich

Forbach

Viele Themen im Gemeinderat Forbach (mm) - Umfangreich ist die Tagesordnung, die der Gemeinderat bei seiner Sitzung am 20. November, abzuarbeiten hat. Feuerwehrbudget, der Betriebsplan für den Gemeindewald, Vereinsförderung sowie die Sanierung der Klingenbachschule sind einige der Themen (Foto: av). » Weitersagen (mm) - Umfangreich ist die Tagesordnung, die der Gemeinderat bei seiner Sitzung am 20. November, abzuarbeiten hat. Feuerwehrbudget, der Betriebsplan für den Gemeindewald, Vereinsförderung sowie die Sanierung der Klingenbachschule sind einige der Themen (Foto: av). » - Mehr

Rastatt

Mehr Geld für Trinkwasser Rastatt (red) - Ab dem 1. Januar 2019 zahlen Privat- und Gewerbekunden in Rastatt mehr für ihr Trinkwasser. Im Durchschnitt erhöht sich der Preis um rund zwölf Prozent (Foto: Oliver Hurst). Ein Grund für die gestiegenen Preise ist die PFC-Belastung in der Region. » Weitersagen (red) - Ab dem 1. Januar 2019 zahlen Privat- und Gewerbekunden in Rastatt mehr für ihr Trinkwasser. Im Durchschnitt erhöht sich der Preis um rund zwölf Prozent (Foto: Oliver Hurst). Ein Grund für die gestiegenen Preise ist die PFC-Belastung in der Region. » - Mehr

Baden-Baden

Baumpflanzung geht voran Baden-Baden (hez/fk) - Die Pflanzung der Japanischen Schnurbäume auf dem Baden-Badener Leopoldsplatz schreitet voran. Am Dienstag hatten die Stadtväter den ersten von insgesamt fünf Bäumen, die dem Leo wieder grüne Farbtupfer geben sollen, gepflanzt (Foto: fk). » Weitersagen (hez/fk) - Die Pflanzung der Japanischen Schnurbäume auf dem Baden-Badener Leopoldsplatz schreitet voran. Am Dienstag hatten die Stadtväter den ersten von insgesamt fünf Bäumen, die dem Leo wieder grüne Farbtupfer geben sollen, gepflanzt (Foto: fk). » - Mehr

Baden-Baden

Auf Sanierung folgt Sperrung Baden-Baden (red) - Der dritte und letzte Sanierungsabschnitt der Schwarzwaldstraße wird am heutigen Freitag am frühen Nachmittag für den Verkehr freigegeben. Allerdings müssen sich Autofahrer auf eine mehrwöchige Sperrung auf der Abfahrt der B 500 einstellen (Foto: Archiv). » Weitersagen (red) - Der dritte und letzte Sanierungsabschnitt der Schwarzwaldstraße wird am heutigen Freitag am frühen Nachmittag für den Verkehr freigegeben. Allerdings müssen sich Autofahrer auf eine mehrwöchige Sperrung auf der Abfahrt der B 500 einstellen (Foto: Archiv). » - Mehr