Freundliches Lächeln oder zornige Reaktion

(uj) - Autofahrer in Selbach müssen sich umgewöhnen. An verschiedenen Stellen lächeln ihnen Smileys entgegen. Oder das Leuchtsymbol läuft rot an und blickt böse. Das, um den motorisierten Verkehrsteilnehmer, der zu schnell unterwegs ist, zur Reduzierung seiner Geschwindigkeit zu bewegen.

Insgesamt drei Geschwindigkeitsmesstafeln wurden deshalb jetzt in Selbach installiert. Zum Hintergrund der Anschaffungen hatte Ortsvorsteher Michael Schiel in der Septembersitzung des Ortschaftsrats gesagt, dass seitens der Stadt erkannt worden sei, dass die Messtafeln die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöhen. Mit den drei Tafeln sei man auf dem richtigen Weg. Sie kommen ausschließlich in Selbach zum Einsatz. Zwei wurden in der Badener Straße, "der Selbacher Verkehrs-Problemzone", installiert. Und zwar kurz nach dem Ortseingang aus Richtung Baden-Baden und in Gegenrichtung fast an gleicher Stelle. Dort, wo etliche Fahrer aufs Gaspedal treten, um mit Schwung den Anstieg zu bewältigen. Und ohne an die Menschen und deren Ruhebedürfnis zu denken.

Die dritte Tafel soll an wechselnden Stellen angebracht werden. Aktuell befindet sie sich in der Grundstraße talwärts kurz vor der Einmündung in die Badener Straße. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern.

Eine Messtafel kostet rund 3 000 Euro. Die Ortschaftsräte hatten einstimmig für deren Anschaffung votiert. Ebenso billigten sie die Finanzierung der Messtafeln über das Unterhaltungsbudget und deren Einsatz ausschließlich in Selbach.

Durch die Änderung des kommunalen Haushaltsrechts, das in Zukunft in Baden-Württemberg gelten wird, sei es nur noch schwerlich möglich, Überträge in das nächste Jahr zu tätigen. In diesem Topf befanden sich für Selbach knapp 14 000 Euro. Deshalb machte es laut Schiel Sinn, die Tafeln jetzt anzuschaffen.