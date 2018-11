Vandalismus an der Holzbrücke

(red) - Überhaupt kein Verständnis hat die Stadtverwaltung für bereits mehrfach erfolgten Vandalismus an der gesperrten Hördener Holzbrücke. Seit rund fünf Wochen ist die Brücke gesperrt, da bei einer Überprüfung festgestellt wurde, dass tragende Balken der großen Holzbrücke massiv geschädigt sind.

Ein von der Stadt beauftragtes Ingenieurbüro führt derzeit weitere Untersuchungen durch. So wird diese Woche beispielsweise an mehreren Stellen der Holzbohlenbelag aufgenommen und der Balken angebohrt, um umfassende Informationen zum Grad der Beschädigung zu erhalten. Aus allen Untersuchungsergebnissen soll das Büro schnellstmöglich Lösungen erarbeiten.

Bis dahin muss die Brücke laut Stadtverwaltung gesperrt bleiben, da Standsicherheit und Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt sind. Nachdem die in den ersten Tagen aufgestellten Absperrungen mehrfach entfernt worden waren, hatten die Mitarbeiter der Technischen Betriebe zudem einen zwei Meter breiten und etwa 2,5 Meter hohen Ba uzaun an den Brückenenden angebracht, um eine Nutzung der Brücke zu verhindern. Vermutlich in der Nacht auf Dienstag wurden diese an der Brücke befestigten Absperrvorrichtungen mit roher Gewalt komplett herausgerissen. Die Stadt geht davon aus, dass aufgrund der Gewalteinwirkung mehrere "Übeltäter" am Werk waren, die mit ihrem Verhalten in Kauf nehmen, dass Mitmenschen zu Schaden kommen könnten. Die Technischen Betriebe werden die Eingänge nun komplett zubauen. Auch im Umfeld aufgestellte Durchfahrtsverbotsschilder wurden schon des Öfteren entfernt und in nahe Gebüsche "entsorgt". Bei allem nachvollziehbaren Unmut über die Brückensperrung bittet die Stadtverwaltung um Verständnis für die aus Sicherheitsgründen unumgängliche Maßnahme.