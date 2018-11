Wald kommt mit

Rastatt

Neue Inszenierung des Ensembles 99 Rastatt (red) - Das Ensemble 99 präsentiert ab Donnerstag, 25. Oktober, seine neue Inszenierung "Bar aller Vernunft" in der Rastatter Reithalle. In dem Stück wird eine bunte Gruppe Menschen zufällig in einer Bar zu einer Gemeinschaft zusammengewürfelt (Foto: Ensemble 99). » Weitersagen (red) - Das Ensemble 99 präsentiert ab Donnerstag, 25. Oktober, seine neue Inszenierung "Bar aller Vernunft" in der Rastatter Reithalle. In dem Stück wird eine bunte Gruppe Menschen zufällig in einer Bar zu einer Gemeinschaft zusammengewürfelt (Foto: Ensemble 99). » - Mehr

Rastatt

Dieb bietet Tauschgeschäft an Rastatt (red) - Ein nicht ganz fairer Tausch: Einem Jugendlichen aus Rastatt wurde am Wochenende sein Fahrrad geklaut. Statt seines hochwertigen Mountainbikes fand der 15-Jährige in der Hofeinfahrt ein herrenloses altes Fahrrad vor. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein nicht ganz fairer Tausch: Einem Jugendlichen aus Rastatt wurde am Wochenende sein Fahrrad geklaut. Statt seines hochwertigen Mountainbikes fand der 15-Jährige in der Hofeinfahrt ein herrenloses altes Fahrrad vor. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr