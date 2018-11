'Krone' soll in Gemeindebesitz

(red) - In der dritten Turn-Bundesliga hat der TV Bühl das Derby gegen die TG Hanauerland mit 31:48 Scorepunkten verloren. Durch den Sieg steigt der Gast in die zweite Bundesliga auf. Die 500 Zuschauer in der Bühler Großsporthalle sahen einen guten Wettkampf (Foto: ott). » - Mehr

