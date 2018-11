Musiker lassen Klanggewitter auf die Besucher niedergehen

Mannheim



Kaiser begeistert Publikum Mannheim (red) - Roland Kaiser hat am Donnerstagabend bei einem Konzert in der SAP-Arena in Mannheim rund 4 000 Besucher begeistert. Der Schlagersänger bot gemeinsam mit seiner Band eine Auswahl seiner größten Hits und sprach damit Jung und Alt gleichermaßen an (Foto: erez). » Weitersagen (red) - Roland Kaiser hat am Donnerstagabend bei einem Konzert in der SAP-Arena in Mannheim rund 4 000 Besucher begeistert. Der Schlagersänger bot gemeinsam mit seiner Band eine Auswahl seiner größten Hits und sprach damit Jung und Alt gleichermaßen an (Foto: erez). » - Mehr