Musiker lassen Klanggewitter auf die Besucher niedergehen

Frauenpower in Plittersdorf Rastatt (ar) - "Frauen sind anders" lautete das Motto des Konzerts, zu dem der Gesangverein Liederkranz Plittersdorf eingeladen hatte. Hiervon konnten sich über 700 Besucher in der Altrheinhalle überzeugen, die ein musikalisches Happening mit fünf Chorformationen erlebten (Foto: ar).

Kaiser begeistert Publikum Mannheim (red) - Roland Kaiser hat am Donnerstagabend bei einem Konzert in der SAP-Arena in Mannheim rund 4 000 Besucher begeistert. Der Schlagersänger bot gemeinsam mit seiner Band eine Auswahl seiner größten Hits und sprach damit Jung und Alt gleichermaßen an (Foto: erez).

Von Brahms bis Pop Rastatt (ueb) - Was für ein musikalisches Konzert-Erlebnis, solch ein breitgefächertes Programm geboten zu bekommen! In der Herz-Jesu-Kirche in Rastatt hat das Ensemble Crossover ein Benefizkonzert zugunsten des SKM-Vereins gegeben und für viel Spendenbereitschaft gesorgt (Foto: ueb).

Volle Dröhnung für die Luftwaffe Bühl (jo) - Mit der Hardrock-Band Oil lässt es der Bühler Gert Endres (Foto: pr) richtig krachen - auch in den Camps von Auslands-Stützpunkten der Bundeswehr. Sein musikalisches Rüstzeug holte sich der 48-Jährige bei Scaramouche, über die jetzt eine Filmdoku geplant ist.