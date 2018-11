Samira Maier zur Schulsiegerin gekürt Gernsbach (red) - Im Rahmen des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wurde am Freitag in der Mensa der Realschule Gernsbach der Schulsieger ermittelt. Jeweils drei Kandidaten der sechsten Klassen traten in zwei Disziplinen gegeneinander an. Der Wettbewerb wurde von den eigenen Mitschülern moderiert, informiert die Realschule: Blerian Demhasaj, Eva Klyavina, Lorena Lanz, Anastasia Pospiech, Ensar Smajli und Lara Gräßle führten dabei mit Bravour und Charme durch die Entscheidungsrunde. Im ersten Durchgang trugen die Teilnehmer den Fünft- und Sechstklässlern aus einem Buch eine Lieblingsstelle vor. Die mutigen Vorleser zogen Zuhörer und Jury mit Büchern wie "Warrior Cats" von Erin Hunter oder "Rico, Oskar und die Tieferschatten" von Andreas Steinhöfel in ihren Bann. (red) - Im Rahmen des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wurde am Freitag in der Mensa der Realschule Gernsbach der Schulsieger ermittelt. Jeweils drei Kandidaten der sechsten Klassen traten in zwei Disziplinen gegeneinander an. Der Wettbewerb wurde von den eigenen Mitschülern moderiert, informiert die Realschule: Blerian Demhasaj, Eva Klyavina, Lorena Lanz, Anastasia Pospiech, Ensar Smajli und Lara Gräßle führten dabei mit Bravour und Charme durch die Entscheidungsrunde. Im ersten Durchgang trugen die Teilnehmer den Fünft- und Sechstklässlern aus einem Buch eine Lieblingsstelle vor. Die mutigen Vorleser zogen Zuhörer und Jury mit Büchern wie "Warrior Cats" von Erin Hunter oder "Rico, Oskar und die Tieferschatten" von Andreas Steinhöfel in ihren Bann. Danach mussten sie eine unbekannte Textstelle aus "Momo" von Michael Ende möglichst fehlerfrei und sinntragend vorlesen. Die externen Jurymitglieder Sabine Katz von der Bücherstube und Sonja Brendel von der Kirchlichen Öffentlichen Bücherei sowie Deutschlehrer Tobias Buth achteten vor allem auf Lesetechnik, Interpretation und Lesefluss. Samira Maier (6b), die durch ihre gute Textauswahl und sinnvolle Pausen beeindruckte, darf als Siegerin nun beim weiterführenden Vorlesewettbewerb auf Kreisebene teilnehmen. Platz zwei belegte Anton Samburski und den dritten Platz Annika Wunsch, beide aus der Klasse 6a. Neben den drei besten Vorlesern, die sich als Preis ein Buch aussuchen durften, traten noch die ebenfalls mutigen Vorleser Anna-Lena Grajewski (6a), Janick Müller (6b) sowie Yasemin Yildiz (6b) im Wettbewerb an.

