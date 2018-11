Sehr gute Belegungszahlen

Hamburg

Kein generelles Zutrittsrecht Hamburg (dpa) - Mein Zuhause ist meine Burg. Dieses Sprichwort gilt nicht nur für Eigentümer. Auch für Mieter ist ihr Zuhause ein Schutzbereich. Denn wer wann in ihre Wohnung kommt, entscheiden nur sie selbst. Vermieter haben jedenfalls kein generelles Zutrittsrecht (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Mein Zuhause ist meine Burg. Dieses Sprichwort gilt nicht nur für Eigentümer. Auch für Mieter ist ihr Zuhause ein Schutzbereich. Denn wer wann in ihre Wohnung kommt, entscheiden nur sie selbst. Vermieter haben jedenfalls kein generelles Zutrittsrecht (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Märchen für die Weihnachtszeit Baden-Baden (red) - Wilhelm Hauffs "Das kalte Herz" wird am Theater Baden-Baden als Weihnachtsmärchen gegeben. Dafür wurde das Stück kindgerecht und humorvoll bearbeitet. Als Lisbeth kehrt die beliebte Schauspielerin Anne Leßmeister als Gast ans Theater zurück (Foto: Klenk). » Weitersagen (red) - Wilhelm Hauffs "Das kalte Herz" wird am Theater Baden-Baden als Weihnachtsmärchen gegeben. Dafür wurde das Stück kindgerecht und humorvoll bearbeitet. Als Lisbeth kehrt die beliebte Schauspielerin Anne Leßmeister als Gast ans Theater zurück (Foto: Klenk). » - Mehr

Baden-Baden

Der echte Offenbach Baden-Baden (red) - Der Höhepunkt des ersten Wochenendes der Herbstfestspiele war die konzertante Aufführung der Oper "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach in einer historisch informierten Aufführung. Olga Peretyatko glänzte in den weiblichen Sopranpartien (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Der Höhepunkt des ersten Wochenendes der Herbstfestspiele war die konzertante Aufführung der Oper "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach in einer historisch informierten Aufführung. Olga Peretyatko glänzte in den weiblichen Sopranpartien (Foto: pr). » - Mehr

Malsch

Großbrand in Malsch Malsch (red) - In Malsch ist am Montagmorgen ein Brand im Dachgeschoss eines Gebäudes in der Daimlerstraße ausgebrochen, der erst in den Nachmittagsstunden gelöscht werden konnte. Das Feuer entstand nach BT-Informationen im Saunabereich eines Swingerclubs. (Foto: Frank Vetter). » Weitersagen (red) - In Malsch ist am Montagmorgen ein Brand im Dachgeschoss eines Gebäudes in der Daimlerstraße ausgebrochen, der erst in den Nachmittagsstunden gelöscht werden konnte. Das Feuer entstand nach BT-Informationen im Saunabereich eines Swingerclubs. (Foto: Frank Vetter). » - Mehr