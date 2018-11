Sehr gute Belegungszahlen

Baden-Baden

"Eine konzertante Operngala für einen sehr guten Zweck": So kündigt die Philharmonie Baden-Baden ihren Auftritt zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" an. Das Konzert am Sonntag ist schon fast ausverkauft (Foto: Matthias Matthai).

Rastatt

Im Landkreis gibt es nur noch zwei Wanderschäfereien. Eine davon betreibt Rolf Tschan, der mit rund 500 Mutterschafen unterwegs ist und über ein schwieriger gewordenes Geschäft berichtet. Die Tiere leisten einen wichtigen Beitrag für die Landschaftspflege (Foto: fuv).

Baden-Baden

"Krawumm" heißt das hinreißende Improvisationstheater, mit dem das Baden-Badener Theater auf Tour in die Kindergärten und Grundschulen der Region gehen will. Bei dem Stück erwacht das Lieblingsspielzeug des Publikums zum Leben (Foto: Hecker-Stock).

Bühl

Die Sichtung für die Nationalmannschaft in Berlin war für das Bühler Talent David Gallas ein voller Erfolg. Er gehört in seinem Jahrgang nun offiziell zu den besten fünf Zuspielern und steht damit im erweiterten Kader der Jugendnationalmannschaft (Foto: pr).