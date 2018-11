Hoffen auf mehr Privatinitiative

(red) - Die Beamten des Polizeireviers Rastatt hoffen nach einem gefährlichen Überholmanöver eines Autofahrers auf der K 3717 (Rastatter Straße) auf Zeugenhinweise. Der Autofahrer überholte in einer Kurve und drängte ein Fahrzeug gegen die Leitplanke (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Gaggenau