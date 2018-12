Vergabeverfahren gestartet Murgtal (red) - Das Pilotprojekt eWayBW hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit dem Versand der Vergabebekanntmachung ist gestern das Vergabeverfahren für die Leistungen zur baulichen Umsetzung der Oberleitungsinfrastruktur auf der B 462 im Murgtal gestartet worden. Professor Dr. Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Ministerium für Verkehr, zeigt sich in einer Mitteilung erfreut: "Es ist schön, dass dieses zukunftsweisende Projekt nun in die konkrete Umsetzungsphase geht und wir ab dem kommenden Jahr im Murgtal tatsächlich ein neues Kapitel Automobilgeschichte auf Bundesstraßen schreiben werden. Die am kommenden Montag in Kattowitz beginnende Weltklimakonferenz wird die dringende Notwendigkeit zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs unterstreichen. Wir befinden uns mit eWayBW also auf einem guten und wichtigen Weg." Die nun im Staatsanzeiger und auf allen relevanten Vergabeplattformen im Internet veröffentlichte Leistungsbeschreibung umfasst 524 Seiten sowie 95 Pläne. Sie enthält sämtliche Leistungen, die für die bauliche Umsetzung der Oberleitungsinfrastruktur in den drei Elektrifizierungsabschnitten mit einer Gesamtlänge von rund 5,7 Kilometern in jeder Fahrtrichtung erforderlich sind. Im Einzelnen sind dies insbesondere die Herstellung von rund 230 Mastgründungen sowie das Stellen der zugehörigen Maste, die Montage von rund 210 Auslegern, der Einbau der Fahrdrähte mit einer Gesamtlänge von rund 24 Kilometern und die Lieferung von drei Unterwerken zur Stromversorgung der Elektrifizierungsbereiche, einschließlich der Inbetriebnahme der Anlage. Die Vergabe des Bauauftrags soll bis spätestens Ende März 2019 erfolgen. Im Anschluss wird der künftige Auftragnehmer zunächst eine detaillierte Ausführungsplanung erstellen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Juni 2019 beginnen und sind bis Oktober 2019 abzuschließen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist derzeit mit vier Wochen veranschlagt, so dass die Baumaßnahme voraussichtlich im November 2019 abgeschlossen werden kann, kündigt das Verkehrsministerium an. Im Hinblick auf die mit den Bauarbeiten verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen wies Lahl noch einmal darauf hin, dass dem Land die Minimierung der Verkehrsbeeinträchtigungen ein wichtiges Anliegen sei. Er begrüße es daher sehr, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe die Bauarbeiten im einbahnigen Elektrifizierungsabschnitt drei auf Höhe Ottenau komplett in die Sommerferien verschoben habe, nachdem sich zwischenzeitlich terminliche Verschiebungen beim ebenfalls für das Jahr 2019 vorgesehene Bauprojekt der Stadt Gaggenau in der zur B 462 parallel verlaufenden Ortsdurchfahrt von Ottenau ergeben hatten. "Dieses Beispiel zeigt, dass wir unser Pilotprojekt kooperativ und in enger Abstimmung mit den betroffenen Kommunen umsetzen wollen", betont Lahl. Es sei vorgesehen, den Projektbegleitkreis unter Leitung des RP Karlsruhe unmittelbar einzuberufen, sobald erste Ergebnisse der Ausführungsplanung vorliegen. Lahl geht davon aus, dies werde im Mai 2019 der Fall sein. Unmittelbar im Anschluss an die Sitzung des Projektbegleitkreises soll die zweite öffentliche Informationsveranstaltung stattfinden. Bis dahin sei aber noch viel zu tun. "Jetzt muss erst einmal das Vergabeverfahren zu einem guten Ergebnis führen, so dass wir dann bis spätestens Ende März den Zuschlag erteilen können. Ich hoffe deshalb auf reges Interesse der Bauwirtschaft an eWayBW", so Lahl. www.ewaybw.de

