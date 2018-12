Stadt kauft Gaststätte Waldseebad zurück

(red) - Die Kreisstraße 3711 von der Förcher Kreuzung Richtung Ebersteinburg ist am Freitag bis 13 Uhr gesperrt. Auch Fußgänger können den Bereich nicht passieren. Grund für die Sperrung ist eine Treibjagd (Foto: ml). » - Mehr

(urs) - Alle Jahre wieder bleiben die Rezepturen die Gleichen: Fröhlich feiernde Menschen im Stadtgarten, perfekter Sound, Leckeres für den Gaumen und ein inspirierendes Lichtkonzept, das mit riesigen Lichtkegeln den Stadtgarten in eine Märchenlandschaft verwandelt (Foto: Klöpfer). » - Mehr

(vo) - Rund eineinhalb Jahre lang haben Spezialisten der Firma iXpoint Informationssysteme aus Ettlingen an einem hochpräzisen Fußgänger-Routing per App speziell für sehbehinderte Menschen getüftelt. Jetzt erhielt die Firma dafür einen Innovationspreis (Foto: pr). » - Mehr