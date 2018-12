Murgtäler Zierde für Berlin

Murgtal

Wehren üben gemeinsam Murgtal - Zusammenarbeit ist gefordert, um in Einsatzfall Brände umfassend bekämpfen zu können. Dazu haben die Feuerwehren Gernsbach und Weisenbach ein gemeinsames Atemschutzkonzept entwickelt, das auf weitere Wehren im Murgtal ausgeweitet werden soll (Foto: FFW Gernsbach).

Weisenbach / Berlin

Tanne für Berliner Polizei Weisenbach / Berlin (red) - Rund 48 Stunden nach dem Fällen in Au und dem Transport durch das Technische Hilfswerk ist die Tanne aus dem Murgtal vor dem Berliner Polizeipräsidium aufgestellt worden. Vereinzelte Kritik gab es am Transport per Tieflader (Foto: Gemeinde).