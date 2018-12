Große Modelle für kleine Tiere

(ama) - Im Infozentrum Kaltenbronn hat die neue Sonderausstellung "Insekten - Kleine Tiere ganz groß" begonnen. Acht wissenschaftlich korrekte Großmodelle der mehrfach ausgezeichneten Hamburger Künstlerin Julia Stoess können ab sofort bestaunt werden. Bei der feierlichen Eröffnung am Freitag gab es Wissenswertes zu Insekten und eine alarmierende Bilanz zu deren Bestand.

Mehrere Besucher stehen vor dem Modell zweier Wegameisen im Maßstab 100:1. So erhalten sie eine ungewohnte Perspektive auf die Welt der kleinen Insekten. Die anderen Modelle zeigen ebenfalls Details, die im Normalformat für das menschliche Auge unsichtbar sind. Zur Eröffnung spricht Klaus Mack, der Bürgermeister von Bad Wildbad: "Mit der neuen Ausstellung wollen wir mehr Bewusstsein für die Insektenwelt schaffen. Die Tiere sind für unser Ökosystem enorm wichtig." Plakate neben den Vitrinen der Modelle liefern beunruhigende Fakten: Die Gesamtmasse der Insekten ist in Deutschland um etwa 76 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig hängen aber Produkte im Wert von 1,1 Milliarden Euro im Land von der Bestäubungsleistung der Insekten ab. Martin Klatt, Referent des Naturschutzbunds NABU, greift diese Problematik in seiner Rede ebenfalls auf: Es sollte den Menschen zu denken geben, wenn eine solch robuste Fauna derart einbricht: "Ihr Artenreichtum ist unübertroffen und muss geschützt werden." Nach einem kleinen Ausflug in die Insektenkunde testet er die Besucher mit einem Quiz. Dabei erfahren die Anwesenden zum Beispiel, dass gleich zwei Insekten den Namen "Bienenwolf" tragen. Im Anschluss wird die Ausstellung auf eigene Faust erkundet.

"Neben den Großmodellen haben wir noch interaktive Elemente eingebaut. So erfahren die Besucher, was jeder Einzelne für die Insekten tun kann. Die Ausstellung ist für ganze Familie und auch Kinder kommen auf ihre Kosten", betont Kristina Schreier, die Leiterin des Infozentrums. Dieses wird von den drei Kommunen Bad Wildbad, Gernsbach und Enzklösterle verwaltet. Bald steht auch die Adventswanderung an, die am Sonntag, 9. Dezember, stattfindet. Der erste Familientag im nächsten Jahr ist am Sonntag, 4. Februar.

www.infozentrum-kaltenbronn.de