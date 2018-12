Weihnachtsbaum mit Format für Berlin

Rastatt

Wunschbaum lässt Kinder strahlen Rastatt (sb) - Nicht alle Eltern freuen sich auf Weihnachten. Manche haben sogar richtig Angst davor. Denn sie sind nicht in der Lage, ihren Kindern ein Geschenk zu kaufen. Hilfe verspricht die Wunschbaum-Aktion (Foto: sb). So erhalten bedürftige Kinder auch ein Geschenk. » Weitersagen (sb) - Nicht alle Eltern freuen sich auf Weihnachten. Manche haben sogar richtig Angst davor. Denn sie sind nicht in der Lage, ihren Kindern ein Geschenk zu kaufen. Hilfe verspricht die Wunschbaum-Aktion (Foto: sb). So erhalten bedürftige Kinder auch ein Geschenk. » - Mehr

Weisenbach / Berlin

Tanne für Berliner Polizei Weisenbach / Berlin (red) - Rund 48 Stunden nach dem Fällen in Au und dem Transport durch das Technische Hilfswerk ist die Tanne aus dem Murgtal vor dem Berliner Polizeipräsidium aufgestellt worden. Vereinzelte Kritik gab es am Transport per Tieflader (Foto: Gemeinde). » Weitersagen (red) - Rund 48 Stunden nach dem Fällen in Au und dem Transport durch das Technische Hilfswerk ist die Tanne aus dem Murgtal vor dem Berliner Polizeipräsidium aufgestellt worden. Vereinzelte Kritik gab es am Transport per Tieflader (Foto: Gemeinde). » - Mehr

Bühl

Kinder pflanzen Zwetschgenbäume Bühl (mig) - Da war richtig was los auf dem Acker nördlich des Bühler Stadtausgangs auf Gemarkung Eisental. Am Samstagnachmittag pflanzten über 70 Kinder zusammen mit zwölf Mitgliedern Bühler Obst- und Gartenbauvereine 40 Zwetschgenbäume der Sorte Bühler (Foto: Gabriel). » Weitersagen (mig) - Da war richtig was los auf dem Acker nördlich des Bühler Stadtausgangs auf Gemarkung Eisental. Am Samstagnachmittag pflanzten über 70 Kinder zusammen mit zwölf Mitgliedern Bühler Obst- und Gartenbauvereine 40 Zwetschgenbäume der Sorte Bühler (Foto: Gabriel). » - Mehr