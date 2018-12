Selbstreflexion in besonderer Atmosphäre

Rund 20 Minuten hatte Messner Robert Merkel gebraucht, um die vielen Kerzen im Altarraum und in der ganzen Kirche, die er für diesen besonderen Anlass aufgebaut hatte, zu entzünden. Die zahlreichen goldfarbenen Elemente der Kirche an Decke und Wänden warfen den Kerzenschimmer in die ansonsten spärlich beleuchtete Kirche zurück und schufen so eine heimelige, Vertrauen schaffende Atmosphäre, zu der auch die meist ruhigen, aber ebenso mitreißenden Lieder des Familienchors Weisenbach (Leitung Claudia Mnich) beitrugen.

Als Glaubensimpuls diente das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium, den der Vater mit offenen Armen wieder zu Hause aufnimmt, obwohl er sein vorab ausgezahltes Erbe in der Fremde auf unschöne Weise durchgebracht hatte. "Es gibt Situationen, in denen wir etwas kaputt machen, obwohl wir eigentlich auf der Suche nach dem Glück in unserem Leben und unseren Beziehungen sind. Sünde ist das, was eine Beziehung zerstört - egal ob zu einem Menschen oder zu Gott", fasste Pater Jens auf einfache Weise zusammen.

Er lud ein zu einer Reflexion mit sich selbst mit dem Gedanken: "Wie läuft mein Leben?: "Wir sollten das ernst nehmen, obwohl wir das eigentlich nicht gerne tun, denn das tut weh." Die Beichte sei nicht dazu da, im Dreck zu wühlen, machte er ganz deutlich und empfahl: "Lass dich darauf ein, dein Leben mit den Augen Gottes zu sehen." Und wenn dieses Leben kompliziert sein sollte, empfahl er, daran zu denken: "Er spricht: Ich, Gott, bin an deiner Seite, gerade in den Momenten, in denen es schwierig ist!"

In der Kirche gab es verschiedene Stationen, an denen sich die vielen Besucher mit ihrem Glauben und ihren Zweifeln auseinandersetzen konnten. Während Claudia Mnich der Orgel meditative Klänge entlockte, konnte man sich Bibelpassagen vorlesen lassen, still für sein Anliegen eine Kerze entzünden, eine Bitte aufschreiben, die in einem der nächsten Gottesdienste in Gebete oder Fürbitten aufgenommen werden soll. Wer wollte, konnte in der Taufkapelle sein Taufversprechen erneuern, denn die meisten Katholiken werden als Kinder getauft, ohne dass sie selbst einen Taufwillen haben.

Stille Gebete





vor dem Altar



Die Plätze rund um den Altar waren für viele auch ein Anziehungspunkt, um dort, dem Allerheiligsten ganz nahe, im stillen Gebet zu verharren. Wer dagegen für sein Gebet etwas Unterstützung brauchte, mit dem beteten Mitglieder des Pfarrgemeinderats gemeinsam. Wer sich mit Bibelzitaten auseinandersetzt, dufte diese Passagen auf ein großes Papier aufschreiben - dort tauchte oft der Begriff "Liebe" auf. In der Gnadenkapelle konnte man sich persönlich segnen lassen. An drei Stationen konnte auch gebeichtet oder ein Beichtgespräch geführt werden.

Nach anfänglichem Zögern kam Bewegung in die Reihen, die Stationen wurden länger. "Stärke, Hoffnung und Liebe" wünschte Pater Jens nach der zweieinhalbstündigen Andacht und erteilte den eucharistischen Segen.