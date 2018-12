Arbeiten im Unterg rund

Baden-Baden

Baden-Baden

Experten zum Thema Lunge Baden-Baden (red) - Das BT bietet zusammen mit dem Kompetenznetz Lunge Mittelbaden heute eine Telefonaktion an, bei der die Leser mit Medizinern in Kontakt treten können. Fragen zu Erkrankungsstadien, Vorbeugung und Behandlungsmethoden können geklärt werden (Foto: dpa).

Bühl

Bühl

Adventskonzert der Lebenshilfe Bühl (red) - Das Bild zeigt eine Kerze im Schnee. Es ist ein besonderes Kinderbild, das in der Kirchstraße 2 in Weitenung hinter Fensterläden zum Vorschein kommt. Ein Kind mit und ein Kind ohne Behinderung haben es in der Mooslandschule gemeinsam gemalt (Foto: Lebenshilfe).

Durbach

Durbach

Leipziger Schule oder Allerlei? Durbach (red) - Das Museum für Aktuelle Kunst - Sammlung Hurrle in Durbach zeigt bis Ende März Werke der sogenannten Leipziger Schule, die ein facettenreiches Phänomen ist. 111 Werke sind zu sehen, darunter auch Wolfgang Mattheuers "Schutzversuch" (Foto: VG-Bildkunst, 2018).

Bietigheim

Bietigheim

Sanierung abgeschlossen Bietigheim (ser) - Die Gartenstraße in Bietigheim ist soweit instandgesetzt, dass in den vergangenen Tagen die Asphaltfeindecke aufgebracht werden konnte. Nun wurde die Straße feierlich der Öffentlichkeit übergeben (Foto: ser). Das dürfte vor allem die Anwohner freuen.