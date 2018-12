1,3 Millionen Euro

Rheinmünster

Ausgestopfter Kaiman im Auto Rheinmünster (red) - Beamten des Polizeireviers Bühl ist die vorläufige Festnahme von vier mutmaßlichen Dieben gelungen. Die vier hatten ein Mountainbike gestohlen - doch nicht nur das. In ihrem Auto fand sich mehr Diebesgut, darunter ein ausgestopfter Kaiman (Symbolfoto: Jenßen).

Bühl

Unfall beim Beschleunigen Bühl (red) - Bei der Auffahrt auf die A 5 in Richtung Karlsruhe ist ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer am Dienstagnachmittag ins Schlingern geraten und auf dem mittleren Fahrstreifen mit einem in Richtung Norden reisenden Mercedes eines 59-Jährigen kollidiert (Symbolfoto: BMW).

Baden-Baden

Autofahrer schwer verletzt Baden-Baden (red) - Bei einem Auffahrunfall auf der A5 wurde am Mittwochmorgen ein Autofahrer schwer verletzt. Der Mann war auf der Nordfahrbahn in das Heck eines Lkw gekracht. In das Trümmerfeld fuhr dann noch ein weiteres Auto (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Millionenprojekt am Schulhügel Baden-Baden (hol) - Im Schulzentrum West herrschen bauliche Probleme und Platznot. Die Stadt will in den kommenden Jahren die Probleme beheben und in die Sanierung der Gebäude und einen Neubau deutlich mehr als 35 Millionen Euro investieren (Foto: Archiv/Holzmann).