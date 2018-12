Quellen bringen genügend Wasser

Baden-Baden

Herbstfestspiele beginnen Baden-Baden (sr) - Am Freitag starten die Herbstfestspiele im Festspielhaus. Zu den Highlights zählt eine Aufführung von Offenbachs Oper "Hoffmanns Erzählungen" mit Olga Peretyatko, Charles Castronovo und Luca Pisaroni, der im BT-Gespräch über seine Rollen spricht (Foto: pr).

Kuppenheim

Spendenaktion für Restaurierung Kuppenheim (sawe) - Das erste Epitaph von Franz Joseph Herr ist bereits saniert und befindet sich in der Antoniuskapelle. Auch das zweite Epitaph des früheren Pfarrrektors soll nun restauriert werden und an seinen einstigen Bestimmungsort zurückkehren. Eine Spendenaktion läuft (Foto: pr).

Berlin

Machtverlust per Handschlag Berlin (vn) - Reichskanzler Max von Baden (Foto: dpa) verlor am 9. November 1918 die Nerven: Erst verkündete er eigenmächtig die Abdankung von Kaiser Wilhelm II., dann übergab er per Handschlag die Macht an Friedrich Ebert von der SPD. Hätte er anders entscheiden können?