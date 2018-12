Auch in Rotenfels wird zu viel gegen die Poller gebollert

Rastatt



Poller für obere Kaiserstraße Rastatt (ema) - Um die Falschparkerei in der oberen Kaiserstraße in Rastatt in den Griff zu bekommen, sollen im Fußgängerbereich entlang der Ladenzeilen Poller aufgestellt werden. Dafür soll ein Parkleitsystem installiert werden, das informiert, wie viele Parkplätze noch frei sind (Foto: ema).