1,3 Millionen Euro für Notfall-Wasserversorgung

Kuppenheim

Betrunkener verursacht Unfall Kuppenheim (red) - Zwischen Kuppenheim und der B462 hat sich am Mittwochabend ein Unfall zugetragen. Ein betrunkener Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lkw kollidiert. Der wiederum krachte in ein Auto. Es gab zwei Verletzte (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Zwischen Kuppenheim und der B462 hat sich am Mittwochabend ein Unfall zugetragen. Ein betrunkener Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lkw kollidiert. Der wiederum krachte in ein Auto. Es gab zwei Verletzte (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Quellen müssen sich erholen Bühl (gero) - Der Sahara-Sommer wird die Bühler Stadtwerke vermutlich noch zwei bis drei Jahre beschäftigen. So lange, schätzt der technische Geschäftsführer Rüdiger Höche, werde es dauern, bis sich die Quellen in der Vorgebirgszone komplett erholt haben werden (Foto: Margull). » Weitersagen (gero) - Der Sahara-Sommer wird die Bühler Stadtwerke vermutlich noch zwei bis drei Jahre beschäftigen. So lange, schätzt der technische Geschäftsführer Rüdiger Höche, werde es dauern, bis sich die Quellen in der Vorgebirgszone komplett erholt haben werden (Foto: Margull). » - Mehr

Baden-Baden

Schulprojekt des Festspielhauses Baden-Baden - Die Zahlen sprechen bei dem Projekt "Kolumbus - Klassik entdecken" für sich: In 17 Jahren hat das von der Grenke AG finanzierte Programm mehr als 45 000 Schülern den Besuch des Festspielhauses Baden-Baden ermöglicht. Nun soll das Projekt ausgeweitet werden . » Weitersagen - Die Zahlen sprechen bei dem Projekt "Kolumbus - Klassik entdecken" für sich: In 17 Jahren hat das von der Grenke AG finanzierte Programm mehr als 45 000 Schülern den Besuch des Festspielhauses Baden-Baden ermöglicht. Nun soll das Projekt ausgeweitet werden . » - Mehr

Bühl

Altmeister des Humors Bühl (urs) - 70 Jahre und kein bisschen müde: Jürgen von der Lippe ist ein Urgestein der Unterhaltung und des deutschen Humors. Er betritt einfach die Bühne und Beifall bricht los. Im ausverkauften Bürgerhaus wusste er mit seinem Programm "Voll Fett" zu begeistern (Foto: urs) » Weitersagen (urs) - 70 Jahre und kein bisschen müde: Jürgen von der Lippe ist ein Urgestein der Unterhaltung und des deutschen Humors. Er betritt einfach die Bühne und Beifall bricht los. Im ausverkauften Bürgerhaus wusste er mit seinem Programm "Voll Fett" zu begeistern (Foto: urs) » - Mehr