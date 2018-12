1,3 Millionen Euro für den Notfall

Bühl

Vier Autoinsassen bei Unfall verletzt Bühl (red) - Bei einem Unfall am späten Freitagabend in Bühl-Vimbuch wurden vier Personen verletzt. Weil beide Autofahrer gegenüber der Polizei angaben, dass die Ampel an der Weißgärberkreuzung Grün angezeigt hatte, sucht die Polizei nun Zeugen (Foto: Margull). » Weitersagen (red) - Bei einem Unfall am späten Freitagabend in Bühl-Vimbuch wurden vier Personen verletzt. Weil beide Autofahrer gegenüber der Polizei angaben, dass die Ampel an der Weißgärberkreuzung Grün angezeigt hatte, sucht die Polizei nun Zeugen (Foto: Margull). » - Mehr

Rastatt

Hallenbad Alohra bröckelt Rastatt (dm) - Der städtische Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr holt erneut einen Sachverständigen ins Hallenbad Alohra, nachdem dort ein Betonabbruch im Untergeschoss festgestellt worden war. Der Betrieb soll noch für vier bis sechs Jahre gesichert werden (Foto: pr). » Weitersagen (dm) - Der städtische Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr holt erneut einen Sachverständigen ins Hallenbad Alohra, nachdem dort ein Betonabbruch im Untergeschoss festgestellt worden war. Der Betrieb soll noch für vier bis sechs Jahre gesichert werden (Foto: pr). » - Mehr