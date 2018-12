Auf das Huhn gekommen

Die Belegschaft habe "viele tolle Ideen" über die Jahre eingereicht. Es sei großartig, wie sich die Kollegen engagieren.

Und das Engagement kann sich auch in Gaggenau sehen lassen. Stolze 174 724 Euro wurden bislang für regionale Projekte gespendet.

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Pro-Cent-Förderfonds wurde im Jahr 2016 die Initiative "Pro-Cent on tour" ins Leben gerufen und ein überdimensionales Pro-Cent-Symbol auf die Reise geschickt. "In jedem Quartal organisiert ein Standort mindestens eine Pro-Cent-Aktivität sichtbar für die Belegschaft", berichtet der Betriebsrat. Am Donnerstag legte das Symbol einen Stopp im Murgtal ein. In der Betriebsversammlung begrüßten Betriebsratsvorsitzender Michael Brecht und sein Stellvertreter Udo Roth den "Vater" von Pro-Cent, den ehemaligen stellvertretenden Gesamtbetriebsratsvorsitzenden und ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Gaggenau, Stefan Schwaab . Dieser, als Nikolaus verkleidet, erzählte die lange Geschichte der Idee. Pro Cent ist eine Gemeinschaftsaktion von Daimler-Gesamtbetriebsrat und Unternehmensleitung. Sie entstand 2012 im Werk Gaggenau. Die Cent-Beträge der monatlichen Netto-Entgeltauszahlung für die Mitarbeiter werden einbehalten. Das Unternehmen verdoppelt die Gesamtsumme. Der Erlös kommt gemeinnützigen Projekten vor Ort, aber auch internationalen Projekten zugute, die von Mitarbeitern vorgeschlagen werden.

Benz-Gelder für





Aktion "Schulhuhn"



Förderschwerpunkte sind Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe sowie Behindertenhilfe und im karitativen Bereich. Im Rahmen der Feier trat ferner ein Kinderchor des katholischen Kindergartens St. Borromäus Ottersweier auf und sang ein Weihnachtslied. Dieser erhielt eine Spende in Höhe von 4 150 Euro.

Ein neues Projekt, das mit Geldern aus der Aktion Pro-Cent unterstützt wird, sind die Hühner für die Realschule Gaggenau. Der Förderverein der Realschule hat das Projekt "Schulhuhn" ins Leben gerufen. Das ist eine dauerhafte Hühnerhaltung innerhalb des Schulgartens. Laut Betriebsrat können die Schüler dort Verantwortung für Nutztiere übernehmen und Alternativen zur etablierten Nutztierhaltung kennenlernen. Fachliche Begleitung und Unterstützung erhalten die Schüler durch den Kleintierzuchtverein Bad Rotenfels. Pro-Cent beteiligt sich an der Grundausstattung der Hühnerhaltung.

Auch international gibt es neue Projekte. Um den Mangel an Bildungs- und Ausbildungsinfrastruktur in Togo in Westafrika zu verbessern, errichtet der Verein Atodes mit Hilfe der Aktion Togo/Togoville Durmersheim eine neue Schule in dem kleinen Ort Togoville. Pro-Cent beteiligt sich an dem Schulneubau und der Herstellung der Schulbänke. Außerdem unterstützt die Aktion die Anschaffung eines Fahrzeugs für den Verein Animalta. Dieser kümmert sich um die Unterstützung von dem Tierschutz gewidmeten Einrichtungen auf Malta. Das Fahrzeug wird für regelmäßige Fahrten zum Tierarzt benötigt.