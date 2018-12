Verstärkung für Darth Vader

Rastatt

Sternsinger suchen Verstärkung Rastatt (mak) - "Segen bringen. Segen sein" lautet das Motto der Sternsingeraktion, bei der in der ersten Januarwoche Kinder an die Türen klopfen, um Geld für Hilfsprojekte zu sammeln. Doch seit Jahren nimmt in Rastatt das Interesse ab, bedauert Pastoralreferent Marco Greipel (Foto: av/fuv).

Hügelsheim

Der Erzrivale zu Gast Hügelsheim (red) - Ein echtes Spitzenspiel erwartet die mittelbadischen Eishockeyfans am Samstag am Baden Airpark. Mit den Eisbären Heilbronn trifft um 19.30 Uhr der Erzrivale auf den heimischen ESC Hügelsheim. Erstmals auf dem Eis ist der neue Stürmer Martin Vachal (Foto: pr).

Offenburg

Fußballfans randalieren Offenburg (red) - Nach dem Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Mainz 05 hat am Samstag eine Gruppe von Gästefans in einem Regionalzug randaliert. Zudem verteilten die Täter auf dem Offenburger Bahnhof Papierhandtücher. Die Polizei schritt ein (Foto: Bundespolizei).