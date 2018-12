Lichterglanz und Regenschirme

Rastatt

Neuer Lichterglanz in Rastatt Rastatt (ema) - Und so sieht sie aus: die neue Weihnachtsbeleuchtung in Rastatt. Am Montag hat es einen Probelauf gegeben. Ab 6. Dezember soll dann die frisch installierte Schlossbeleuchtung erstrahlen. In den Straßen sorgen beleuchtete Engel und Sterne für Adventsstimmung (Fotos: Vetter). » - Mehr

Weihnachtsmarkt eröffnet Rastatt (ema ) - OB Hans Jürgen Pütsch hat am Montagabend den Rastatter Weihnachtsmarkt eröffnet. Bis zum 23. Dezember lädt das Budendorf ein. Vom 6. bis 16. Dezember gesellt sich der kleine Bruder, die Schloss-Weihnacht, auf dem Ehrenhof der Barockresidenz hinzu (Foto: fuv). » - Mehr

Festlicher Glanz erstrahlt in Stadt Rastatt (red) - Mit Beginn des Weihnachtsmarkts am 26. November werden Putten-Engel und Sterne für besonderen Lichterglanz in der Barockstadt sorgen (Foto: Linkenheil). Doch noch nicht alle Elemente der Weihnachtsbeleuchtung kommen bereits dieses Jahr zum Einsatz. » - Mehr