Weit über eine Million Aufrufe eines Unimog-Videos

(lsw) - Wer wird Millionär? Diese Frage stellt sich jetzt im Kreis Sigmaringen. Ein bisher unbekannter Lottospieler hat anonym seinen Spielschein bei einer Annahmestelle in Pfullendorf abgegeben - und rund eine Million Euro gewonnen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

München / Bruchsal