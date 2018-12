'Noch einmal laut feiern vor Heiligabend'

Bühl



Adventskonzert der Lebenshilfe Bühl (red) - Das Bild zeigt eine Kerze im Schnee. Es ist ein besonderes Kinderbild, das in der Kirchstraße 2 in Weitenung hinter Fensterläden zum Vorschein kommt. Ein Kind mit und ein Kind ohne Behinderung haben es in der Mooslandschule gemeinsam gemalt (Foto: Lebenshilfe). » Weitersagen (red) - Das Bild zeigt eine Kerze im Schnee. Es ist ein besonderes Kinderbild, das in der Kirchstraße 2 in Weitenung hinter Fensterläden zum Vorschein kommt. Ein Kind mit und ein Kind ohne Behinderung haben es in der Mooslandschule gemeinsam gemalt (Foto: Lebenshilfe). » - Mehr