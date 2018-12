Neues Premiumprodukt im Wald

(HH) - Wie ein schlichter Bauwagen sieht die Behausung auf Rädern nicht aus, die für den geplanten Waldkindergarten angeschafft werden soll (Foto: HH). Viel eher fühlt man sich an einen Zirkuswagen erinnert. Der Gemeinderat stimmte dem Kauf einhellig zu. » - Mehr

Bühl