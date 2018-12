'Noch einmal laut

Bühl

Seniorenfeier in Kappelwindeck Bühl (wv) - "Es ist mir als Oberbürgermeister wichtig, dass unser Bühl ein Ort ist, der Jüngeren gute Chancen gibt, und zugleich einer, in dem Menschen gut alt werden können", betonte Hubert Schnurr in der städtischen Seniorenadventsfeier für Kappelwindeck (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - "Es ist mir als Oberbürgermeister wichtig, dass unser Bühl ein Ort ist, der Jüngeren gute Chancen gibt, und zugleich einer, in dem Menschen gut alt werden können", betonte Hubert Schnurr in der städtischen Seniorenadventsfeier für Kappelwindeck (Foto: wv). » - Mehr

Gaggenau

Christmas-Rock vor Heiligabend Gaggenau (red) - Die Party hat Tradition, die Party geht weiter: Beim Christmas-Rock am Tag vor Heiligabend in der Kulturhalle in Bad Rotenfels. "Maeckes & Die Katastrophen" (Foto: pr) als Topact sowie weitere Bands und Aftershowparty sind angesagt. Der Kartenverkauf hat begonnen. » Weitersagen (red) - Die Party hat Tradition, die Party geht weiter: Beim Christmas-Rock am Tag vor Heiligabend in der Kulturhalle in Bad Rotenfels. "Maeckes & Die Katastrophen" (Foto: pr) als Topact sowie weitere Bands und Aftershowparty sind angesagt. Der Kartenverkauf hat begonnen. » - Mehr

Bühl

Adventskonzert der Lebenshilfe Bühl (red) - Das Bild zeigt eine Kerze im Schnee. Es ist ein besonderes Kinderbild, das in der Kirchstraße 2 in Weitenung hinter Fensterläden zum Vorschein kommt. Ein Kind mit und ein Kind ohne Behinderung haben es in der Mooslandschule gemeinsam gemalt (Foto: Lebenshilfe). » Weitersagen (red) - Das Bild zeigt eine Kerze im Schnee. Es ist ein besonderes Kinderbild, das in der Kirchstraße 2 in Weitenung hinter Fensterläden zum Vorschein kommt. Ein Kind mit und ein Kind ohne Behinderung haben es in der Mooslandschule gemeinsam gemalt (Foto: Lebenshilfe). » - Mehr

Baden-Baden

Voller Sound nur mit Stimmen Baden-Baden (red) - Die sieben New Yorker von Naturally 7 sind eine Band ohne Band - so charakterisieren sie sich selbst. Mit ihrer Show "Christmas - It′s a Love Story" kommen die Weltstars des A cappella am Donnerstag, 20. Dezember, ins Kurhaus Baden-Baden (Foto: Kuenster). » Weitersagen (red) - Die sieben New Yorker von Naturally 7 sind eine Band ohne Band - so charakterisieren sie sich selbst. Mit ihrer Show "Christmas - It′s a Love Story" kommen die Weltstars des A cappella am Donnerstag, 20. Dezember, ins Kurhaus Baden-Baden (Foto: Kuenster). » - Mehr