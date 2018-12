Eine App für Gaggenauer Bürger

Rastatt

Bienen oben auf dem Speiseplan Rastatt (mak) - Ein neuer invasiver Schädling fängt an, im Badischen Fuß zu fassen: Die Asiatische Hornisse. Im Landkreis Rastatt gab es in diesem Jahr drei Sichtungen, Ende September wurde in Oberweier ein erstes Nest entfernt. Die Imker in der Region sind beunruhigt (Foto: dpa). » Weitersagen (mak) - Ein neuer invasiver Schädling fängt an, im Badischen Fuß zu fassen: Die Asiatische Hornisse. Im Landkreis Rastatt gab es in diesem Jahr drei Sichtungen, Ende September wurde in Oberweier ein erstes Nest entfernt. Die Imker in der Region sind beunruhigt (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Landseehof startet Dorfladen Baden-Baden (hol) - Der Landseehof wird im Januar in einem leerstehenden Ladengeschäft in der Ortsmitte von Haueneberstein (Foto: Pittner) einen Dorfladen eröffnen. Außerdem ist in der Stadtmitte von Gaggenau im kommenden Frühjahr die Eröffnung eines Hofladens geplant. » Weitersagen (hol) - Der Landseehof wird im Januar in einem leerstehenden Ladengeschäft in der Ortsmitte von Haueneberstein (Foto: Pittner) einen Dorfladen eröffnen. Außerdem ist in der Stadtmitte von Gaggenau im kommenden Frühjahr die Eröffnung eines Hofladens geplant. » - Mehr

Rastatt

Impulse fürs Kombibad Rastatt (dm) - Die Stadt Rastatt wertet die Ergebnisse des Bürger- Workshops zu Wasserattraktionen und Gastronomie im künftigen Kombibad aus. Eine externe Gastronomie auch für Nicht-Badbesucher ist im Workshop abgelehnt worden. Zu entscheiden hat der Gemeinderat (Foto: av). » Weitersagen (dm) - Die Stadt Rastatt wertet die Ergebnisse des Bürger- Workshops zu Wasserattraktionen und Gastronomie im künftigen Kombibad aus. Eine externe Gastronomie auch für Nicht-Badbesucher ist im Workshop abgelehnt worden. Zu entscheiden hat der Gemeinderat (Foto: av). » - Mehr