Eine App für Gaggenauer Bürger

Straßburg

Terroranschlag in Straßburg Straßburg (dpa) - Bei einem Anschlag sind am Dienstagabend in Straßburg mindestens drei Menschen getötet und zwölf verletzt worden. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Täter war am frühen Mittwochmorgen noch auf der Flucht (Foto: dpa).

Rastatt

Bäuerle bringt Haushalt ein Rastatt (sl) - Man könnte es ein vorgezogenes Abschiedsgeschenk des scheidenden Landrats Jürgen Bäuerle an die Kommunen nennen. Der Landkreis will die Kreisumlage 2019 senken, wie der Verwaltungschef bei der Einbringung des Haushalts ankündigte (Foto: av).

Rastatt

Bienen oben auf dem Speiseplan Rastatt (mak) - Ein neuer invasiver Schädling fängt an, im Badischen Fuß zu fassen: Die Asiatische Hornisse. Im Landkreis Rastatt gab es in diesem Jahr drei Sichtungen, Ende September wurde in Oberweier ein erstes Nest entfernt. Die Imker in der Region sind beunruhigt (Foto: dpa).

Baden-Baden

Landseehof startet Dorfladen Baden-Baden (hol) - Der Landseehof wird im Januar in einem leerstehenden Ladengeschäft in der Ortsmitte von Haueneberstein (Foto: Pittner) einen Dorfladen eröffnen. Außerdem ist in der Stadtmitte von Gaggenau im kommenden Frühjahr die Eröffnung eines Hofladens geplant.