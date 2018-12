Besseres Wegeformat und schönere Aussichten Gernsbach (red) - Der beliebte Rundwanderweg Gernsbacher Sagenweg wurde 2011 erstmals mit dem Prädikat Premiumwanderweg vom Deutschen Wanderinstitut ausgezeichnet. Nun wurde der Sagenweg nachzertifiziert und das Prädikat zum dritten Mal in Folge verlängert. Das teilt die Stadt Gernsbach mit. (red) - Der beliebte Rundwanderweg Gernsbacher Sagenweg wurde 2011 erstmals mit dem Prädikat Premiumwanderweg vom Deutschen Wanderinstitut ausgezeichnet. Nun wurde der Sagenweg nachzertifiziert und das Prädikat zum dritten Mal in Folge verlängert. Das teilt die Stadt Gernsbach mit. Die Zertifizierung erfolgt anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs. Neben einer abwechslungsreichen und naturnahen Wegeführung sind Beschilderung, Möblierung, und Besonderheiten in Flora und Fauna von Bedeutung bei der Bewertung. Nach den Verwüstungen durch Herbst- und Winterstürme arbeitete die Tourist-Info gemeinsam mit Bauhof, Forst und externen Firmen daran, die Schäden zu beseitigen - mit Erfolg. Bei der diesjährigen Nachzertifizierung konnte mit 66 Erlebnispunkten eine Steigerung von drei Punkten erzielt werden. Diese Erhöhung in der Bewertung ist laut Deutschem Wanderinstitut auf Verbesserungen im Wegeformat und von Aussichten zurückzuführen. "Der Sagenweg ist einer unserer beliebtesten Wanderwege. Durch die Nachzertifizierung als Premiumwanderweg bleiben wir gleichzeitig auch Schwarzwälder Genießerpfad", freut sich Melanie Mußler, Leiterin der Tourist-Info und des Kulturamts, über die Auszeichnung. Die Genießerpfade sind sechs bis 18 Kilometer lange Premiumwege, die für Wanderer zusätzlich noch besondere Genusserlebnisse bereithalten. Der Gernsbacher Sagenweg verbindet sieben Stationen, um die sich geheimnisvolle Sagen ranken, und führt rund um den Gernsberg. Die Strecke ist einheitlich mit dem Symbol des Teufelchens ausgeschildert und kann somit auch ohne Karte und Ortskenntnisse begangen werden. Auf dem knapp sechs Kilometer langen Weg erfahren Wanderer an den jeweiligen Tafeln Geschichte und die Besonderheit dieses Ortes. Auch wenn kleine Anstiege dabei sind, ist der Weg bequem zu laufen und in 1,5 bis zwei Stunden reiner Gehzeit zu erwandern. Charakteristisch sind die vielen schmalen, teils schon alpinen Pfade, die die einzelnen Stationen miteinander verbinden. Der Weg ist nicht für Kinderwagen geeignet.

