Licht ins Dunkel des Missbrauchs









Am gestrigen 12. Dezember hatte die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) bundesweit zu dieser Aktion aufgerufen. Auch die kfd St. Josef/St. Marien um Vorsitzende Inge Knöller nahm daran teil. "Der Missbrauchskandal in der katholischen Kirche und die Veröffentlichung der von den Bischöfen in Auftrag gegebenen Studie im September haben uns zutiefst erschüttert. Wir stehen hier mit Wut im Bauch und im Kopf", heißt es in der Erklärung, die vor dem Kirchenportal vorgetragen wurde und weiter: "Das Vertrauen in unsere Kirche, in Priester und Bischöfe und die Verantwortlichen, die über Jahrzehnte hinweg geschwiegen, Täter gedeckt und Missbrauch vertuscht haben, ist für viele Frauen zerstört. Viel zu lange standen die Belange der Institution im Vordergrund und nicht die Opfer."

Mit einem bewussten "Vor der Tür bleiben" solle dieses enttäuschte Vertrauen ebenfalls bildhaft zum Ausdruck gebracht werden. In einer Postkartenaktion wird die Deutsche Bischofskonferenz darüber hinaus aufgefordert:

Den Missbrauchskandal glaubwürdig und umfassend aufzuklären.

Unabhängige Missbrauchbeauftragte als Anlaufstelle für Betroffene einzusetzen.

Den "verantwortungsbewussten und befreienden Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität in Ausbildung, Lehre und Katechese zu stärken."

Sich für eine strukturelle Erneuerung der Kirche einzusetzen. "Priester sind Diener Gottes und der Menschen und nicht durch ihre Weihe überlegen oder mächtiger. Klerikal-autoritäre Machtstrukturen haben in unserer Kirche keinen Platz."

www.kfd-bundesverband.de