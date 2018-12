'Näher ran an den Nationalpark Schwarzwald'

Straßburg

Terroranschlag in Straßburg Straßburg (dpa) - Bei einem Anschlag sind am Dienstagabend in Straßburg mindestens drei Menschen getötet und zwölf verletzt worden. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der 29-jährige Täter ist weiterhin auf der Flucht (Foto: dpa).

Sinzheim

Erste Ausbildung für Kinderchorleiter Sinzheim (red) - Der erste Kurs zur Kinderchorleiter-Ausbildung (Foto: pr) des Mittelbadischen Sängerkreises ist kürzlich in den Räumen des MGV Kartung abgeschlossen worden. Konzept und Durchführung des Lehrgangs lagen in den Händen von Kreischorleiter Michael Anarp.

Gernsbach

Dauerarrest wegen Volksverhetzung Gernsbach (red) - Wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung wurde ein 20-Jähriger zu vier Wochen Dauerarrest verurteilt. Im Jahr 2016 randalierte er vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Köln und belästigte die Bewohner mit rechtsradikalen Parolen. (Foto: dpa)

