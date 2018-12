Team denkt beim Aussortieren schon an den nächsten Murgtal-Basar

Die Bandbreite der Unterstützung erstreckt sich laut Mitteilung des gemeinnützigen Vereins vom Gesundheitsbereich über Freizeitgestaltung bis zum Erwerb von Kompetenzen in der Alltagsbewältigung. So wurden der Ortschaftsrat von Oberweier und das Deutsche Rote Kreuz bei der Anschaffung von insgesamt vier Defibrillatoren unterstützt. Das Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH) des Landkreises Rastatt erhielt 2 500 Euro für eine Neuauflage des hauswirtschaftlichen Kompetenztrainings. Dabei werden den Frauen unter Anleitung einer gelernten Hauswirtschafterin die Grundlagen moderner Haushaltsführung nahegebracht.

Laut Brigitte Schäuble, die nicht nur im Vorstand des Basarvereins mitarbeitet, sondern auch als Vorsitzende des Trägervereins des FKSH fungiert, ist man darüber sehr dankbar: "Die Frauen profitieren sehr davon." Auch die Tafel durfte sich anlässlich ihres Umzugs in die Unimogstraße über 2 415 Euro für die Anschaffung eines neuen Wandkühlregals freuen. Die Ludwig-Guttmann-Schule habe um Mithilfe bei der Finanzierung eines Spezialgeräts für die Kinder gebeten, der man gerne nachkomme.

Die Amsel-Kontaktgruppe Baden-Baden/Landkreis Rastatt (eine Anlaufstelle für MS-Betroffene) erhielt bereits einen Zuschuss für ein Rollstuhltraining, die Realschule für ein Gewächshaus und der Kindergarten in Sulzbach für eine Litfaßsäule.

Der Basarverein hilft Kindgenau, die Finanzierung des beliebten Kochprojekts "Über den Tellerrand kochen" weiterhin zu ermöglichen und die Kistenrollbahn fürs Spielmobil zu ersetzen.

Weitere Spendengelder gehen ins obere Murgtal, informiert der Basarverein weiter. So werden in Lautenbach der Musikverein (Erwerb von Instrumenten für die Bläserklasse), die Jugendfeuerwehr (Kauf eines neuen Beamers) und der Schwimmbadverein (neue Tischtennisplatte) unterstützt.

Schon jetzt wird wieder an den nächsten Basar gedacht. "Die Neuauflage wird am Wochenende des 30. und 31. März 2019 stattfinden. Annahmetag ist am Mittwoch, 27. März, von 8 bis 18 Uhr", kündigt Karolin Zebisch die nächsten Termine an. "Gerade über die Feiertage, spätestens aber im Frühjahr wird doch oft das eine oder andere aussortiert. Bitte denken Sie dabei an unseren Basar", plädiert sie dafür, die Sachen nicht einfach in den Müll oder in die Altkleidersammlung zu geben. "Wenn sich ein Käufer dafür findet, können wiederum soziale Projekte unterstützt werden, das ist das Basarprinzip."

Die Kombination von Nachhaltigkeit mit sozialer Unterstützung liege ihr als Stadträtin besonders am Herzen. "Wir werden auch beim nächsten Annahmetag Bücher am hinteren Bühneneingang entgegen nehmen, denn das hat sich sehr bewährt", bittet Pia Maisch, die für den Bücherstand verantwortlich zeichnet, um separates Verpacken von Büchern. Kleidung nehmen die Basar-Damen gerne in Plastiksäcken an, "Hauptsache sauber und tragbar", erklärt Petra Wurtz, die sich um die Aufbereitung der gespendeten Kleidung kümmert. Modeschmuck, Taschen, Hüte und Accessoires aller Art veräußert Heide Rahner an ihrem Stand. "Manchmal bekommen wir richtig verrückte Sachen. Vor allem für Fastnachterinnen ist da manches dabei, womit man richtig Furore machen kann."

Die Initiatorinnen stehen schon jetzt mit ihren 100 Helferinnen und Helfern in den Startlöchern und hoffen auch beim achten Murgtalbasar auf die große Unterstützung der Bevölkerung.