Quellsalz aus Portugal und in Mexiko gereifter Kaffee

Die Jugendlichen verkaufen naturbelassenes Quellsalz (grob oder fein) aus Portugal, Kaffee (gemahlen oder Bohnen), auf einer Finca in Mexiko gereift und geerntet, Pfefferkörner in den Farben Rosa, Grün, Weiß und Schwarz. Mexiko oder Portugal, eins war bei allen Produkten gleich: "Schülerfirma Schulmarktstand HLA Gernsbach" war auf allen Verpackungen zu lesen. Wer dazu noch nach einer Pfeffermühle suchte, dem konnte ebenso geholfen werden wie mit weihnachtlich dekorierten Kombinationen mehrerer Produkte.

Auch zum Probieren der angebotenen Kaffeesorte in gebrühter Form war Gelegenheit, zum Gläschen Sekt oder Saft ebenso wie zum Zugreifen herumgereichter Schnittchen. Besonders aber zum Plausch mit Khazal, Estefania, Damien, Talal, Dlovan, Maikel, Hakim, Hanad und Vldislav, einigen der mehr als 30 am Projekt "Schulmarktstand" beteiligten HLA-Schüler. Dabei kannten sich die Jugendlichen sehr gut über Herkunft, Anbau, Sorten, Transportmodalitäten, Lagerung, Verpackungsbesonderheiten und die Notwendigkeit von verkaufsfördernder Werbung aus. Kein Wunder, begannen sie doch schon vor Monaten, sich ihre erforderlichen Kenntnisse anzueignen, die dann für manche doch umfassender und tiefgreifender ausfielen als zunächst vermutet.

Durch die Pädagogen der HLA angeregt und unterstützt und nach Kontaktaufnahme zu Profis und Partnern (Peters gute Backstube, die Gernsbacher Aktiv-Drogerie Kräuter-Schulte und die Gaggenauer Kaffeerösterei Eisenwerk), brachte im Oktober die Präsenz auf der Verbrauchermesse INFA in Hannover die Gewissheit, dass das Konzept stimmt. Das Interesse der Gernsbacher Marktbesucher war überraschend groß. Die Freude darüber und das Interesse der Stadt an der Fortführung dieses Projekts stellte Bürgermeister Christ fest. "Wir werden unsere Angebote erweitern", versprach Martin Strauß als Vertreter der HLA und kündigte demnächst eine Sortimentserweiterung durch Teesorten an.

Ein Erfolg, der sich in regelmäßigen Wiederholungen auf dem Wochenmarkt beweisen muss. Eine besondere Rolle kommt der Präsenz der Schule während der Feierlichkeiten anlässlich des Gernsbacher Stadtjubiläums 2019 zu. Dass die Schüler diesen erzielten Erfolg quasi als Staffelstab an nachfolgende Mitschüler weitergeben werden, liegt in der Natur der Sache und bedeutet keinen Abbruch.

Die Landtagsabgeordnete Sylvia Felder bedankte sich für die Gestaltung dieses lebensnahen Projekts und bei der HLA, die wie alle beruflichen Schulen den wichtigen Grundsatz "kein Abschluss ohne Anschluss" umsetzt und mit Leben erfüllt.