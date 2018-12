'Unsere Kinder müssen uns das heute wert sein'

Karlsruhe

Brand im Rheinhafen Karlsruhe (red) - Rund 50 Feuerwehrleute waren am späten Montagabend im Karlsruher Rheinhafen im Einsatz, um eine brennende Lagerhalle zu löschen. Der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Gaggenau plant Investitionen Gaggenau (uj) - Die Stadt Gaggenau plant in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen. Der Doppelhaushaltsplan sieht für die 2019 und 2020 48,22 Millionen Euro vor. Unter anderem wird in Schulen, Kindergärten und Sportstätten investiert, aber auch in die Fußgängerzone (Foto: uj).

Stuttgart

Zahl der Pflegebedürftigen steigt Stuttgart (lsw) - Die Zahl der Pflegebedürftigen im Südwesten ist weiter gestiegen. Rund 399.000 Bad en-Württemberger erhielten im Dezember 2017 Leistungen aus der Pflegekasse. Das waren rund 70.000 Menschen mehr als bei der vorausgegangenen Erhebung im Dezember 2015 (Foto: dpa).

Bühl

Sanierung von St. Borromäus Bühl (red) - Schon länger beschäftigt sich der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Ottersweier mit der Sanierungsbedürftigkeit der Kirche St. Borromäus in Neusatz. Das vom beauftragten Architekten vorgelegte Gutachten veranschlagt aktuell mehr als 1,1 Millionen Euro für die Maßnahme (Foto: Kist).