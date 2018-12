'Unsere Kinder müssen uns das heute wert sein'

Elchesheim

Viele Projekte verschoben Elchesheim-Illingen (HH) - Die Schulden in Elchesheim-Illingen sind nicht so stark gestiegen wie befürchtet. Grund dafür ist, dass auf eine Kreditaufnahme in Höhe von 700 000 Euro verzichtet wurde. Das Geld wurde nicht benötigt, da viele Projekte verschoben wurden (Foto: HH). » - Mehr

Karlsruhe

Brand im Rheinhafen Karlsruhe (red) - Rund 50 Feuerwehrleute waren am späten Montagabend im Karlsruher Rheinhafen im Einsatz, um eine brennende Lagerhalle zu löschen. Der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Gaggenau

Gaggenau plant Investitionen Gaggenau (uj) - Die Stadt Gaggenau plant in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen. Der Doppelhaushaltsplan sieht für die 2019 und 2020 48,22 Millionen Euro vor. Unter anderem wird in Schulen, Kindergärten und Sportstätten investiert, aber auch in die Fußgängerzone (Foto: uj). » - Mehr