Sorge um ein drohendes Parkplatz-'Chaos'

Feldberg

Saisoneröffnung am Feldberg Feldberg (lsw/red) - Rund einen Monat später als im vergangenen Jahr hat im größten Skigebiet in Baden-Württemberg, dem Feldberg, die Skisaison begonnen (Foto: dpa). Andernorts im Schwarzwald, wie etwa auf dem Mehliskopf, ist Skifahren noch nicht möglich.

Durmersheim

Bebauungsplan wird geändert Durmersheim (HH) - Zwei Jahre ist es her, seit die Gemeinde eine Kfz-Tuning-Werkstatt in der Wagnerstraße wegen Lärmbelästigung zu verhindern suchte. Nun soll der Bereich als ,"eingeschränktes Gewerbegebiet" deklariert werden, so dass sich nur "nicht störende" Betriebe ansiedeln dürfen (Foto: HH).

Feldberg

Feldberg: Skisaison beginnt Feldberg (dpa) - Im größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg, dem Feldberg im Schwarzwald, beginnt die Skisaison. Am Donnerstag (13. Dezember) gehe der erste von insgesamt 38 Liften in Betrieb, teilten die Betreiber am Dienstag mit (Foto: Archiv/dpa).

Rastatt

Zu leidenschaftlich gekocht Rastatt (red) - Der leidenschaftliche Einsatz einer 84-Jährigen am heimischen Herd hat am späten Montagnachmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Rastatt geführt. Sie hatte den Rauchmelder in ihrer Wohnung ausgelöst, diesen jedoch nicht gehört (Symbolfoto: dpa).