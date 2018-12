Baubeginn verschoben auf den Sommer

Bertholdplatz: Haltestelle versetzt Baden-Baden (hol) - Die Bushaltestelle Bertholdplatz in Fahrtrichtung Lichtental wird nach dem Umbau des Platzes in einen Kreisverkehr nun doch nicht so liegen, dass die Ausfahrt von der Weinbergstraße in die Lichtentaler Straße behindert werden könnte (Symbolfoto: zei). » Weitersagen (hol) - Die Bushaltestelle Bertholdplatz in Fahrtrichtung Lichtental wird nach dem Umbau des Platzes in einen Kreisverkehr nun doch nicht so liegen, dass die Ausfahrt von der Weinbergstraße in die Lichtentaler Straße behindert werden könnte (Symbolfoto: zei). » - Mehr