Maschinen stehen zwischen den Jahren still

Sinzheim

Zeitvogel gelingt großer Erfolg Sinzheim (red) - Der Sinzheimer Tennisspieler Tim Zeitvogel ist mit seinem Partner Lukas Engelhardt deutscher Hallenmeister der U 18 im Doppel geworden. Zudem war der 18-Jährige mit dem deutschen Padel-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Paraguay dabei (Foto: pr).

Gaggenau

Dieter Zetsche in Gaggenau Gaggenau (uj) - Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche, war voll des Lobes: "Tolle Atmosphäre. Hat viel Spaß gemacht." Mit diesen Worten schilderte er per SMS seine Eindrücke von der Betriebsversammlung am Donnerstag im Benz-Werk Gaggenau (Foto: Daimler AG).

Bühl

Eisbahn nimmt Betrieb auf Bühl (gero) - Die Wetterphänomene gehen in einem in vielerlei Hinsicht historischen Jahr munter weiter. Nach dem Sommer-Herbst läuft auf Unterstmatt und am Seibelseckle die Schneeproduktion auf Hochtouren. Und morgen nimmt die Eisbahn Wiedenfelsen den Betrieb auf (Foto: ma).