Ab heute Mittag: wieder freie Fahrt in der Hauptstraße

(co) - Zum Jahresende schließen Christa Elwert-Willwersch und Egon Willwersch (Foto: co) ihren Laden in der Lichtentalerstraße 40. Damit verliert die Stadt ein Traditionsgeschäft, das 1949 als Buchbinderei und Fachbetrieb gegründet worden war. » - Mehr

Rastatt