Casimir Kast beendet 2018 auf Wachstumskurs

"2018 hatten wir einige Herausforderungen zu meistern", wird der geschäftsführende Gesellschafter Christian Oetker-Kast in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert: "Unser Markt und damit einhergehend das Wettbewerbsumfeld hat uns sozusagen auf die Probe gestellt, aber gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir sie gemeistert." Demnach konnte das Unternehmen nach den ersten Monaten die eigene Leistung deutlich steigern und so fiel die Bilanz, die Oetker-Kast auf der Weihnachtsfeier zog, positiv aus. "Wir haben erkannt, was wir umsetzen mussten und haben das dann entsprechend getan. Das ist eine tolle Leistung und dafür gilt allen Beteiligten unsere ganz besondere Anerkennung", bedankte sich Oetker-Kast auch im Namen seines Geschäftsführungskollegen Thomas Schuh.

Im Verlauf seiner Ansprache würdigte Oetker-Kast noch die besonderen Leistungen von Ute Merz und gratulierte ihr zum 40-jährigen Jubiläum, ebenso wie Alexander Schiel zum 45-jährigen und Harald Licher, der seine Pensionierung noch mal unterbrochen hatte und kurzfristig eingesprungen war, sogar zu 50-jährigen Jubiläum.

Weitere Auszeichnungen verteilte Oetker-Kast an Stefan Götz und Tobias Skubatz, die beide in diesem Jahr ihren Meister gemacht hatten und danach zu Abteilungsleitern aufgestiegen waren, ebenso wie an Fabian Gries, der sich berufsbegleitend bei der IHK zum Industrie-Fachwirt weitergebildet hatte und damit die Rolle eines Gebietsverkaufsleiters übernahm.

Casimir Kast, eines der wenigen konzernunabhängigen, mittelständischen Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie im Murgtal, ist seit über 460 Jahren in der Region tätig und wird seit 13 Generationen familiengeführt. Am Standort Gernsbach produziert Casimir Kast mit rund 150 Mitarbeitern Verpackungen und entwickelt Displays aus Karton und Wellpappe.