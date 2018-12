Wehmut und Traurigkeit

Baden-Baden

Weihnachtskonzert mit Marc Marshall Baden-Baden (co) - Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert bot Marc Marshall gemeinsam mit dem Pianisten René Krömer in der Bernharduskirche. Dabei beeindruckte er mit seiner wandelbaren Stimme und brachte auch das Publikum zum Mitsingen (Foto: Hecker-Stock).

Baden-Baden

Schwarzwaldverein gerettet Baden-Baden (cn) - Die Zeichen zu Beginn der zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung des Schwarzwaldvereins innerhalb weniger Wochen standen klar auf Auflösung des Vereins. Aber in der letzten Sekunde erfolgte dann doch die Rettung des Traditionsvereins (Foto: Nickweiler).

Hügelsheim

Hügelsheim will Spitze verteidigen Hügelsheim (red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim mit Trainer Richard Drewniak (Foto: toto/av) muss derzeit Personalprobleme verkraften und steckt diese als Tabellenführer gut weg. Ins Heimspiel am Sonntag gegen Schlusslicht Mannheim gehen die Rhinos als klarer Favorit.