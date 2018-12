Wehmut und Traurigkeit

(co) - Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert bot Marc Marshall gemeinsam mit dem Pianisten René Krömer in der Bernharduskirche. Dabei beeindruckte er mit seiner wandelbaren Stimme und brachte auch das Publikum zum Mitsingen (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr



Endspurt 2018 in der "Lila Villa" Baden-Baden (red) - Für die Treffbesucher der "Lila Villa" im Rebland geht es in den Endspurt. Am kommenden Freitag ist in diesem Jahr der letzte Öffnungstag. Zuvor stehen verschiedene Programmpunkte an, wie eine Weihnachtsfeier oder ein Kinobesuch (Symbolfoto: mei).