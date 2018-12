Die Bibel-Helden von St. Josef

Wie am Anfang, so auch am Ende: Pfarrer Tobias Merz und Oberbürgermeister Christof Florus waren es gewesen, die am 16. Februar 2008 gemeinsam die ersten Seiten aufgeschlagen hatten; sie waren es auch, die nun die Lektüre beschlossen. Zuvor hatte Organist Frank Herm mit einem Stück von Johann Georg Herzog den Auftakt gemacht.

Das Buch der Bücher, es ist zu Ende gelesen. Den Impuls dazu hatte Pfarrer Tobias Merz nach dem Pilgern auf dem Jakobsweg gegeben. Die Organisation lag in den Händen einer kleinen Mannschaft: Hildegard Brünner, Dr. Thorsten Chwalek, Werner Fritz, Bernd Ludwig, Dr. Ellen Markert und Ulrike Tobisch-Kohlbecker. In Mesnerin Monika Förderer hatten sie eine stets zuverlässige Helferin. Eng verbunden mit dem Projekt war auch Alois Veit, der im Dezember 2016 in der Josefkirche aus dem Leben gerissen wurde.

Die Intention war, die Bibel zu lesen, nicht, sie zu interpretieren. Bei schwer verdaulichen Stellen oder zu Beginn eines neuen Buchs hat allerdings Diakon Matthias Richtzenhain mit Erklärungen weitergeholfen. Er trug am Samstag auch das Grußwort von Erzbischof Stefan Burger vor, in dem er sich lobend über die Gaggenauer Initiative äußerte.

Und wie geht es nun weiter an den Samstagvormittagen? Die Kirche werde auch weiterhin samstags um 11 Uhr geöffnet sein, versicherte Werner Fritz, "nur beten kann und muss dann aber jeder für sich selbst".