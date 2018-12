Murg-Pegel steigt und fällt rasant

(tom/stj) - Einen rasanten, aber für die Murg durchaus typischen Anstieg des Pegelstands konnten die Murgtäler in den Tagen vor Weihnachten erleben. So kletterte der Messwert am P egel in Bad Rotenfels nach den ergiebigen Regenfällen innerhalb von weniger als 24 Stunden um rund 1,70 Meter. Gemessen wurden:

23. Dezember, 11.30 Uhr: 102,5 Zentimeter.

24. Dezember, 10 Uhr: 272,7 Zentimeter.

Der Grenzwert für ein zweijährliches Hochwasser von 2,56 Metern wurde also an Heiligabend überschritten, der Hochwassermeldewert von 2,80 Metern allerdings knapp verfehlt.

Einen ähnlichen Anstieg - allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau - hatte es in der Murg bereits zwei Tage zuvor gegeben:

21. Dezember, 0 Uhr: 24,4 Zentimeter (Niedrigwasser).

22. Dezember, 10 Uhr: 181,2 Zentimeter.

Nach dem Scheitelpunkt am Vormittag des Heiligabends sanken die Pegelwerte rasant ab - am gestrigen Mittwoch hielten sich die Werte zwischen 80 und 90 Zentimeter.

Die Hochwasservorhersagezentrale der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg veröffentlicht alle drei Stunden aktualisierte Wasserstands- und Abflussvorhersagen für rund 110 Pegel in den baden-württembergischen Einzugsgebieten von Bodensee, Hochrhein, Oberrhein, Donau, Neckar und deren wichtigen Zuflüssen sowie für Pegel an Main und Tauber. Sie sind unter folgendem Link im Internet zu finden:

www.hvz.lubw.baden-

wuerttemberg.de