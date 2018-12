Stammtisch-Erlös unterstützt Schulbau-Projekt in Uganda

Berlin

Berlin

Deutsche halten am Sparkonto fest Berlin (dpa) - Trotz der Niedrigzinsen ist das Sparkonto in der Gunst der Anleger in Deutschland deutlich gestiegen. Nach einer Umfrage bevorzugten in diesem Jahr 39 Prozent ein Sparkonto oder einen Sparplan. Immobilien und Aktien rangierten auf Platz drei (Symbolfoto: dpa).

Pforzheim

Pforzheim

Hochzeitsfeier endet in Schlägerei Pforzheim (red) - Drei leicht verletzte Hochzeitsgäste und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung - so endete eine Hochzeitsfeier am zweiten Weihnachtstag in Pforzheim. Ursache der Streitigkeiten waren offenbar offenstehende Rechnungen (Symbolfoto: dpa).

Berlin

Berlin

Deutschland und der Weltraum Berlin (bms) - Sogar ein Asteroid ist schon nach ihr benannt: Die Astrobiologin Pascale Ehrenfreund (58) leitet seit 2015 das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Im Interview spricht sie über den Stand und die Perspektiven der deutschen Raumfahrtforschung (Foto: dpa).